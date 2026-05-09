Domani alle 18:00 si disputa la finale di Champions League di calcio a 5 tra Sporting e Palma, dopo che entrambe le squadre hanno superato le semifinali ai rigori. Prima di questo incontro, alle 15:00 si giocherà la partita per il terzo e quarto posto tra Cartagena ed Etoile Lavalloise. Le semifinali sono state caratterizzate da momenti di grande tensione e spettacolo.

Domani alle 18:00 sará Sporting-Palma la finale di Champions League di calcio a 5. Alle 15:00 finale 3° e4° posto Cartagena- Etoile Lavalloise. Entrambe le semifinali si sono concluse ai rigori. Ne sono serviti nove nella gara delle 17:30 tra gli spagnoli del Cartagena Costa Calida, terzi l’anno scorso, e i portoghesi dello Sporting; nove tra gli spagnoli del Palma e i francesi dell’ Etoile Lavalloise. Nella prima gara in campo gli unici due italiani delle Final Four, Gabriel Motta del Cartagena e Alex Merlim dello Sporting. Le prime grandi occasioni sono tutte portoghesi. Dagli sviluppi di corner lo Sporting si è infatti visto ribattere una conclusione a botta sicura sulla linea di porta e poco dopo ha assistito a un doppio intervento prodigioso del portiere avversario Chemi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a cinque, Final four di Champions League: domani trofeo in palio alle 18. Sporting e Palma avanti ai rigori dopo emozioni forti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Diretta gol Champions League: Sporting Bodo Glimt 4-0 ai supplementari, Kvara porta già avanti il PsgFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio...

Risultati Champions League LIVE: ribaltone Sporting sul Bodo. Avanti Real, PSG e Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: UEFA Futsal Champions League, Sporting-Palma la finale. Due semi per la prima volta ai rigori nella storia. FOTOGALLERY; UEFA Futsal Champions League, scattano le semifinali alla Pesaro Futsal Arena; È la settimana della UEFA Futsal Champions League: dall’8 al 10 maggio a Pesaro in campo il gotha europeo; UEFA Futsal Champions League, Final Four: a Pesaro è Matchday-1, niente derby Azzurro Motta-Merlim. Gli ultimi biglietti disponibili.

Calcio a 5: la finalissima della Champions League sarà fra Sporting e PalmaLa prima emozionante giornata della Final Four della Futsal Champions League 2026 è andata in archivio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Le semifinali ... oasport.it

Calcio a 5, Pesaro in mondovisione alla Vitrifrigo Arena: oggi le final four Champions League: è la prima volta in ItaliaPESARO Il grande giorno è arrivato, oggi iniziano le Final Four di Champions League 2026. Si parte con gli incroci di semifinale: alle 17.30 Cartagena Costa Calida-Sporting Lisbona, ... corriereadriatico.it

[MilanVibes] Giuseppe Riso: "Galliani mi ha dato la Champions League 2007 per una notte. Tevez voleva giocare per l'AC Milan." reddit

Milan, Champions League a rischio: servirà un weekend perfetto #SempreMilan #Milan #ACMilan x.com