Calamai | Girano voci di un Allegri non blindatissimo sulla panchina del Milan Se chiamasse la Nazionale …

Il giornalista sportivo ha riferito di voci che indicano un Allegri non completamente sicuro sulla panchina del Milan. Ha anche menzionato la possibilità che, in futuro, l’allenatore possa essere chiamato dalla nazionale. La notizia è stata discussa nel suo editoriale pubblicato su 'TuttoMercatoWeb'. Nessuna conferma ufficiale è stata fornita riguardo a questi sviluppi.

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