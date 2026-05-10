Calamai | Girano voci di un Allegri non blindatissimo sulla panchina del Milan Se chiamasse la Nazionale …
Il giornalista sportivo ha riferito di voci che indicano un Allegri non completamente sicuro sulla panchina del Milan. Ha anche menzionato la possibilità che, in futuro, l’allenatore possa essere chiamato dalla nazionale. La notizia è stata discussa nel suo editoriale pubblicato su 'TuttoMercatoWeb'. Nessuna conferma ufficiale è stata fornita riguardo a questi sviluppi.
Eppure, continuano a moltiplicarsi i 'rumors' su un suo addio a fine anno, che sia qualificazione in Champions League o meno per il Milan. Alcuni vedono già Allegri sulla panchina della Nazionale Italiana; altri, invece, sostengono come sarà l'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani, a far fuori lui e il direttore sportivo Igli Tare per sostituirli con la coppia composta da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico. Luca Calamai, giornalista sportivo, nel suo editoriale per 'TuttoMercatoWeb', è tornato sul discorso. "Ieri Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta ha dichiarato che lui conta di stare al Milan il più possibile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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