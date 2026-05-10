Calabria bando sicurezza | 5 milioni per le imprese fino a 150.000€

In Calabria è stato annunciato un bando per la sicurezza che mette a disposizione 5 milioni di euro destinati alle imprese con un massimo di 150.000 euro di fatturato. Le aziende devono affrontare costi aggiuntivi non coperti dai finanziamenti e si pongono dubbi sulla possibilità di ottenere i fondi a causa della burocrazia. La procedura e i tempi di accesso ai fondi rappresentano un elemento di interesse per le imprese interessate.

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