Calabria bando sicurezza | 5 milioni per le imprese fino a 150.000€
In Calabria è stato annunciato un bando per la sicurezza che mette a disposizione 5 milioni di euro destinati alle imprese con un massimo di 150.000 euro di fatturato. Le aziende devono affrontare costi aggiuntivi non coperti dai finanziamenti e si pongono dubbi sulla possibilità di ottenere i fondi a causa della burocrazia. La procedura e i tempi di accesso ai fondi rappresentano un elemento di interesse per le imprese interessate.
? Punti chiave Come possono le piccole imprese coprire i costi extra non finanziati?. Chi rischia di perdere i fondi per la velocità burocratica?. Perché i massimali potrebbero non bastare per adeguare gli impianti?. Cosa succede se i fondi finiscono prima della scadenza del bando?.? In Breve Domande telematiche via piattaforma regionale dalle ore 12:00 dell'11 maggio 2026.. Contributi a fondo perduto tra 15.000 e 150.000 euro per progetto ammissibile.. Massimali da 30.000 euro per piccole imprese e 90.000 per realtà intermedie.. Fondi FESR FSE+ 2021-2027 destinati a lavoratori residenti o domiciliati in Calabria..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Sicurezza sul lavoro: bando Inail fino a 130.000 euro per le impreseDal 13 aprile al 28 maggio 2026, le imprese potranno presentare le domande per il bando ISI 2025 tramite l’apposita piattaforma online dell’Inail.
Proroga bando autoproduzione energia 2026: fino al 3 luglio incentivi fino al 63% per le impreseIl Ministero dell’Ambiente estende i termini per accedere ai 262 milioni destinati alle rinnovabili: fotovoltaico, sistemi di accumulo e contributi...