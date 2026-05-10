Calabria 4 milioni per il turismo | fino a 50.000 euro per evento

La regione Calabria ha stanziato 4 milioni di euro destinati al settore del turismo, con un massimo di 50.000 euro disponibili per ogni evento. Le domande di finanziamento possono essere presentate da organizzatori e imprese del settore, a condizione di rispettare alcuni requisiti minimi di spesa. La procedura di richiesta è aperta e prevede specifici passaggi per accedere ai fondi disponibili.

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? Punti chiave Chi può presentare domanda per ottenere i finanziamenti regionali?. Quali sono i requisiti minimi di spesa per ogni progetto?. Come si accede alla piattaforma per inviare le proposte?. Quali ambiti tematici sono ammessi per ricevere i fondi?.? In Breve Domande aperte dal 5 maggio e chiusura entro le ore 12 del 18 maggio 2026.. Eventi finanziabili con costi minimi di 20.000 euro e durata massima tre giorni.. Soggetti ammessi includono Pro Loco, associazioni, imprese, consorzi e comitati privati.. Manifestazioni previste tra la sottomissione domanda e il termine del 31 ottobre 2026.. La Regione Calabria mette a disposizione 4 milioni di euro per finanziare eventi turistici tra il 5 e il 18 maggio 2026, con contributi che raggiungono i 50 mila euro per singolo progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, 4 milioni per il turismo: fino a 50.000 euro per evento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scade il 15 maggio: multe fino a 50.000 euro perLa scadenza del 16 marzo 2026 per la comunicazione delle spese condominiali è stata superata, aprendo una finestra di grazia fino al 15 maggio... Calabria, bando sicurezza: 5 milioni per le imprese fino a 150.000€? Punti chiave Come possono le piccole imprese coprire i costi extra non finanziati? Chi rischia di perdere i fondi per la velocità burocratica?... Argomenti più discussi: Pubblicato Avviso per il sostegno agli eventi turistici, Calabrese: 4 milioni di euro per rafforzare l’offerta della Calabria; Reggio Calabria, gara da 27,4 milioni per migliorare i collegamenti con le aree montane; Turismo, l’assessore Calabrese: 4 milioni per rafforzare l’offerta; Eventi turistici in Calabria, dalla Regione un avviso da 4 milioni di euro · CosenzaChannel.it.