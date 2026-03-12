Bimba scomparsa nel nulla ritrovata dopo 6 anni | era a scuola con un altro nome

Una bambina scomparsa il 2 giugno 2020 è stata ritrovata dopo sei anni. Era in una scuola dall’altra parte del Paese, viva e senza ferite, ma con un nome diverso rispetto a quello di nascita. La sua presenza è stata scoperta durante un controllo scolastico, e ora le autorità stanno verificando i dettagli del caso.

La piccola Karen Rojas, svanita nel nulla il 2 giugno del 2020 da Duarte, in California (Usa), è stata rintracciata a 4mila km di distanza, nella Carolina del Nord, dove viveva utilizzando uno pseudonimo Una bambina svanita nel nulla il 2 giugno del 2020 è stata ritrovata dopo sei anni sana e salva, mentre era in una scuola dall'altra parte del Paese, con una nuova identità. La piccola Karen Rojas aveva soltanto cinque anni quando è scomparsa da Duarte, una città vicino a Los Angeles, negli Stati Uniti, e nonostante le indagini della polizia, le ricerche e gli appelli con foto segnaletiche, di lei non si è saputo più nulla. Almeno fino... 🔗 Leggi su Today.it

