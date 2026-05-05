Col trattore si ribalta nel fosso profondo 5 metri salvato dai Vigili del fuoco | ora è ricoverato al Bufalini

Nella serata di lunedì, un uomo di 59 anni è rimasto coinvolto in un incidente agricolo nel territorio di Premilcuore. Mentre guidava un trattore per il taglio dell’erba, il mezzo si è ribaltato in un fosso di circa cinque metri di profondità. I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo e soccorrerlo, trasferendolo successivamente al nosocomio locale. L’incidente è avvenuto nella zona di Ontaneta, presso il podere Molino Fulgenzio.

Incidente agricolo nella serata di lunedì nel territorio comunale di Premilcuore. E' successo a Ontaneta, presso il podere Molino Fulgenzio, dove un 59enne si è ribaltato col trattore taglia erba in un fosso profondo circa 5 metri. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato intorno alle 21.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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