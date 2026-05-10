Cagliari raid in un appartamento | presi latitante e spacciatore

I carabinieri hanno fatto irruzione in un appartamento a Cagliari, riuscendo ad arrestare un uomo ricercato da tempo e un altro coinvolto in attività di spaccio. Durante l’operazione, i militari hanno individuato il rifugio del latitante grazie a informazioni raccolte nel corso delle indagini. Tra i vestiti del secondo uomo sono stati trovati oggetti e sostanze che fanno pensare a traffici illeciti.

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? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a individuare il rifugio del latitante?. Cosa hanno trovato i militari tra i vestiti del secondo uomo?. Quali reati gravi hanno portato al trasferimento del trentacinquenne a Uta?. Perché la presenza del secondo uomo ha cambiato l'esito dell'operazione?.? In Breve Latitante di 35 anni trasferito al carcere di Uta per reati di rapina e armi.. Spacciatore di 36 anni fermato a San Bartolomeo con 56 grammi di cocaina.. Sequestrati 500 euro in contanti e nove involucri di droga nell'appartamento di Cagliari.. Latitante ricercato dalla Procura Generale della Corte d'Appello fin da fine aprile scorso.. I carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova hanno arrestato questa mattina due uomini in un appartamento di Cagliari, dove uno dei due si nascondeva da diverse settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, raid in un appartamento: presi latitante e spacciatore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milano, blitz della polizia nell'appartamento di uno spacciatore in zona Bruzzano Secondigliano, raid all’alba: presi i killer dell’omicidio Cinque? Cosa sapere Arrestati a Secondigliano tre uomini per l'omicidio di Raffaele Cinque del 21 gennaio. Argomenti più discussi: Quartu, lavori dal centro al litorale per asfaltare le strade; Serie A: Bologna e Cagliari non si fanno male, al Dall'Ara finisce 0-0; Tragedia in un ristorante: cameriere ucciso per errore a colpi d’arma da fuoco; Pablo Trincia in Piazza dell’Indignazione a sostegno dei 186 giorni di presidio per Gaza.