Secondigliano raid all’alba | presi i killer dell’omicidio Cinque

Nella mattinata di oggi, a Secondigliano, sono stati fermati tre uomini in relazione all’omicidio di Raffaele Cinque avvenuto il 21 gennaio. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto dei sospetti, ritenuti coinvolti nel crimine. L’indagine, avviata subito dopo il fatto, ha portato a queste misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta ancora in corso.

? Cosa sapere Arrestati a Secondigliano tre uomini per l'omicidio di Raffaele Cinque del 21 gennaio.. L'operazione mira a smantellare la cellula armata legata al clan Contini.. Tre uomini pluripregiudicati sono stati catturati dalle forze dell’ordine all’alba nel quartiere Secondigliano, con l’accusa di aver pianificato e messo in atto l’omicidio pluriaggravato di Raffaele Cinque, avvenuto il 21 gennaio 2024. Il raid violento si era consumato in via dello Scirocco, dove un commando armato aveva fatto irruzione in un’abitazione dando fuoco a una raffica di colpi sparati con una pistola calibro 7,65. La vittima, un cinquantenne con alle spalle...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Secondigliano, raid all’alba: presi i killer dell’omicidio Cinque Notizie correlate Leggi anche: Omicidio di Fabio Ascione a Napoli, presi i presunti killer: “Ucciso per errore dopo un’altra sparatoria” Secondigliano, omicidio di Raffaele Cinque: scattano tre arresti dopo due anniA due anni dai fatti, arriva una svolta nelle indagini sull’omicidio di Raffaele Cinque, avvenuto a Secondigliano all’alba del 2024.