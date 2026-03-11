Milano blitz della polizia nell' appartamento di uno spacciatore in zona Bruzzano

La polizia di Milano ha effettuato un blitz in un appartamento nella zona Bruzzano, arrestando un uomo italiano di 36 anni. Durante l’operazione sono state trovate e sequestrate diverse dosi di droga. L’intervento è stato condotto dagli agenti del commissariato Comasina, che hanno eseguito il fermo e recuperato sostanze illegali. L’arrestato è stato portato in commissariato per le formalità di rito.

Gli agenti del commissariato Comasina hanno arrestato un 36enne italiano. Sequestrate dosi di droga e armi.