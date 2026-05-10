Cadoneghe premia l’impegno di impresa e medici | tre targhe al territorio

A Cadoneghe sono stati consegnati tre riconoscimenti a imprese e medici che si sono distinti nel territorio. Le targhe sono state assegnate per celebrare il contributo di chi ha lasciato un segno tangibile nello sviluppo locale. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle aziende familiari e del settore sanitario, che hanno ricevuto i premi in segno di riconoscimento per il loro ruolo nella crescita della comunità.

? Punti chiave Chi sono i tre protagonisti che hanno cambiato la storia locale?. Come ha fatto un'azienda familiare a diventare il motore del territorio?. Perché la pediatra Zanoni è stata premiata oltre la sua attività medica?. Quale legame unisce l'industria locale ai servizi sanitari del comune?.? In Breve Dottoressa Monica Braggion premiata per oltre 40 anni di attività medica locale.. Pediatra Laura Zanoni in servizio dal 1989 e sostenitrice Fondazione Città della Speranza.. Azienda metalmeccanica ASEL riconosciuta per il ruolo nel tessuto produttivo di Cadoneghe.. Premio celebra l'equilibrio tra sviluppo industriale ASEL e servizi sanitari locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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