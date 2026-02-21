Rubavano veicoli e targhe da utilizzare per compiere furti nel territorio colti sul fatto e arrestati tre uomini

Tre uomini sono stati arrestati dopo aver rubato veicoli e targhe per compiere furti nel territorio. La polizia li ha fermati mentre tentavano di nascondere la refurtiva in un magazzino abbandonato. Le forze dell’ordine avevano già identificato i sospetti, che operavano con un metodo consolidato. Durante l’intervento sono stati trovati diversi veicoli rubati e targhe falsificate. I tre uomini sono ora in attesa di ulteriori accertamenti.

I militari, da tempo sulle loro tracce, li hanno sorpresi nella notte mentre si erano impossessati di un furgone prelevato dal parcheggio interno di una ditta di noleggio di carrelli elevatori JESI – Il modus operandi era già noto ai militari, già da tempo sulle tracce della banda che si impossessava di veicoli o targhe da utilizzare per compiere furti. Il blitz dei carabinieri di Jesi è avvenuto nella notte, ed ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre uomini di nazionalità rumena (di 30, 39 e 44 anni) tutti gravati da precedenti specifici, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ancora furti di rame in città, due ladri colti sul fatto e arrestati a LibrinoDue uomini sono stati sorpresi e arrestati mentre cercavano di rubare rame in via Garibaldi a Librino.

Ricettazione, furti e targhe false. Scattano i fogli di via: due uomini allontanati da 4 comuni del territorioDue uomini ritenuti socialmente pericolosi sono stati allontanati da quattro comuni del territorio con l’applicazione di fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno fino al 2028 e 2029.

