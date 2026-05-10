Cade in una cava Soccorso da Pegaso
Un incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina in una cava, intorno alle 8:45. Un uomo di 50 anni, che stava salendo su una scala a pioli all’interno del sito, è caduto e si è infortunato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del servizio di emergenza sanitaria, che hanno trasportato l’uomo in ospedale con un’autoambulanza e un elicottero Pegaso.
Ancora un infortunio sul lavoro in cava. Erano le 8,45 di ieri mattina quando al 118 è stato segnalato che un cavatore di 50 anni era rimasto ferito mentre stava salendo su una scala a pioli all’interno di una cava. L’incidente è avvenuto nella cava 78 ‘Tagliata, nel bacino marmifero di Miseglia. La dinamica, ricostruita tempestivamente, descrive un incidente avvenuto in una manciata di secondi. L’operaio stava salendo su una scala a pioli per raggiungere una postazione di lavoro quando, giunto al terzo gradino, ha perso aderenza sulla scala, scivolando. Nonostante la pluriennale esperienza e l’ineccepibile dotazione di sicurezza, il lavoratore indossava regolarmente sia l’imbragatura che il casco protettivo, la perdita d’equilibrio è stata improvvisa, provocando una caduta breve ma estremamente violenta.🔗 Leggi su Lanazione.it
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