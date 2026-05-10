Cade in una cava Soccorso da Pegaso

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina in una cava, intorno alle 8:45. Un uomo di 50 anni, che stava salendo su una scala a pioli all’interno del sito, è caduto e si è infortunato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del servizio di emergenza sanitaria, che hanno trasportato l’uomo in ospedale con un’autoambulanza e un elicottero Pegaso.

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