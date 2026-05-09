Questa mattina, intorno alle 8:45, un incidente si è verificato nel bacino marmifero di Miseglia, in una cava della zona. Un uomo di 50 anni è caduto da una scala mentre lavorava nelle attività di estrazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno disposto il trasporto dell’uomo in elisoccorso all’ospedale di Pisa. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

CARRARA – Grave incidente sul lavoro questa mattina (9 maggio) nel bacino marmifero di Miseglia. L’allarme è scattato intorno alle 8,45 alla Cava 78 ‘Tagliata’, dove un cavatore di 50 anni è precipitato da una scala mentre era impegnato nelle attività estrattive. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza infermieristica dedicate alle cave. I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo che, nonostante il violento impatto e un preoccupante trauma cranico, è rimasto sempre cosciente. Data la dinamica dell’incidente e la necessità di accertamenti urgenti in una struttura specializzata, i sanitari hanno organizzato un rendez-vous con l’elisoccorso Pegaso 1.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cade da una scala mentre lavora in cava: in elisoccorso a Pisa operaio di 50 anni

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