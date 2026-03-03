Giovane scivola durante un’escursione sulla Schiena dell' Asino | recuperata dal soccorso alpino

Nella tarda mattinata di oggi, il 118 di Catania ha chiamato il Soccorso alpino e speleologico siciliano per recuperare una ragazza di 28 anni di nazionalità belga, scivolata in un canalone sulla parte alta della Schiena dell’Asino, sull’Etna. La giovane si trovava a circa 2500 metri di quota durante un’escursione e, dopo la caduta, è stata raggiunta e messa in sicurezza dai soccorritori.

L'escursionista, che indossava calzature non adatte, è stata raggiunta e messa in sicurezza per evitare che continuasse a scivolare lungo il canalone, con ben più gravi conseguenze Nella tarda mattinata di oggi, la centrale operativa del 118 di Catania ha attivato il Soccorso alpino e speleologico siciliano (Cnsas) per soccorrere una ragazza, di nazionalità belga, di 28 anni, scivolata in un canalone nella parte alta della Schiena dell’Asino, sull’Etna, a quota 2500, mentre era in escursione.Immediato l'intervento dei tecnici del soccorso alpino, che si trovavano già in zona perché impegnati in attività formativa. La donna, che indossava calzature non adatte, è stata raggiunta e messa in sicurezza per evitare che continuasse a scivolare lungo il canalone, con ben più gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scivola alla fine dell'escursione e si rompe una gamba, alpinista soccorso in elicotteroIntervento del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nella tarda mattinata di sabato 28 febbraio, sul Dente del Lupo, sotto il Monte...

Leggi anche: Scivola dal sentiero sul Monte Catria: 16enne salvato da Soccorso Alpino

Approfondimenti e contenuti su Giovane scivola

Temi più discussi: Scivola lungo il sentiero del Monte Catria e si ferisce ad una gamba: 16enne soccorso con l’elicottero VIDEO; Snowboarder fuoripista scivola e resta in bilico su una buca carsica, soccorso con l'elicottero; Scivola dal sentiero sul Monte Catria: 16enne salvato da Soccorso Alpino; Incidente sul monte Giovo: 32enne reggiano scivola e trascina giù il compagno di cordata.

Scivola durante un fuoripista, snowboarder soccorso sul bordo di una buca profonda 5 metriIl ragazzo, classe 1992, stava affrontando un tratto fuori dalle piste battute a circa 1500 metri di quota, quando è scivolato finendo sul margine della cavità naturale. Rimasto con lo snowboard ... nordest24.it

Trauma per 16enne durante escursione in montagna, soccorso sul Catria(ANSA) - PESARO, 22 FEB - Un ragazzo di 16 anni scivolato durante una discesa e riporta un trauma alla gamba che gli impedito di proseguire autonomamente. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio s ... msn.com

Scivola sul ghiaccio a Piano Battaglia, giovane ferita sulle Madonie - facebook.com facebook