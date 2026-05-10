Cadavere trovato nel Villoresi

Ieri mattina, intorno alle 9, la polizia locale ha trovato un cadavere nelle acque del Villoresi durante un controllo di routine. L’area è stata immediatamente delimitata per consentire gli accertamenti. La salma è stata recuperata e sono in corso le verifiche per identificare la persona e chiarire le cause del decesso. La zona è stata sottoposta a ulteriori controlli da parte degli investigatori.

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