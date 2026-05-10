Cadavere trovato nel Villoresi
Ieri mattina, intorno alle 9, la polizia locale ha trovato un cadavere nelle acque del Villoresi durante un controllo di routine. L’area è stata immediatamente delimitata per consentire gli accertamenti. La salma è stata recuperata e sono in corso le verifiche per identificare la persona e chiarire le cause del decesso. La zona è stata sottoposta a ulteriori controlli da parte degli investigatori.
Un cadavere nelle acque del Villoresi. Il macabro ritrovamento è stato effettuato ieri mattina, verso le 9, da parte degli agenti della polizia locale, impegnati in un normale controllo di routine del territorio. Mentre passavano per l’area del canale hanno notato nelle acque un corpo che galleggiava all’altezza di viale Bagatti. A quel punto è scattato l’allarme, seguito dall’immediata organizzazione della macchina dei soccorso. Sul posto dal comando provinciale di Monza sono intervenute l’autopompa del distaccamento di Desio e il nucleo Speleo alpino fluviale, insieme ai carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano e della Compagnia di Desio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi a Monza: indagini in corsoÈ stato trovato il cadavere di un uomo lungo il canale Villoresi, nei pressi di Monza.
Leggi anche: Cadavere ritrovato lungo il canale Villoresi: giallo a Monza