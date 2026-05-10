Caccia Village | 4 Regioni a Bastia Umbra per valorizzare il territorio

A Bastia Umbra si svolge Caccia Village, evento che coinvolge quattro regioni italiane per promuovere il territorio e le attività legate alla caccia. Durante la manifestazione vengono presentati nuovi eventi regionali e si discute sulla gestione della fauna selvatica, con particolare attenzione alla partecipazione della Toscana. La fiera si concentra anche sulle iniziative e le strategie adottate nelle diverse regioni per valorizzare le risorse locali.

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? Punti chiave Come influenzerà la partecipazione della Toscana la gestione della fauna selvatica?. Quali nuovi eventi regionali verranno presentati durante la fiera?. Perché la Calabria ha scelto di collaborare con il polo umbro?. Cosa cambierà per il turismo esperienziale con questo nuovo modello nazionale?.? In Breve Toscana organizza tre momenti di approfondimento scientifico sulla gestione della fauna selvatica.. Campania e Sardegna presentano i progetti Cilento Selvaggio e Sardinia Shooting Show.. Simona Meloni coordina la partecipazione istituzionale delle regioni coinvolte a Umbriafiere.. L'evento si svolge dal 16 al 18 maggio presso il polo di Bastia Umbra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia Village: 4 Regioni a Bastia Umbra per valorizzare il territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caccia Village 2026: Bastia Umbra diventa ecosistema esperienzialeIl calendario della caccia italiana si prepara a un momento di svolta con l'edizione 2026 del Caccia Village, fissata tra il 16 e il 18 maggio a... Noyz Narcos a Bastia Umbra: il Cruel Summer sbarca al Chroma FestivalNoyz Narcos completa il cartellone della nona edizione del Chroma Festival, che vedrà l’artista esibirsi sabato 13 giugno presso le aree esterne di... Si parla di: Caccia Village 2026: per la prima volta 4 regioni scelgono la kermesse per promuovere il loro territorio; ACMA e telemetria satellitare: gli ultimi aggiornamenti sulle canapiglie.