Noyz Narcos sarà tra gli artisti che si esibiranno alla nona edizione del Chroma Festival a Bastia Umbra. L’evento si terrà sabato 13 giugno presso le aree esterne di Umbria Fiere. La serata vedrà il rapper esibirsi come parte del cartellone del festival, che si svolge nella località umbra. La presenza dell’artista completa il programma della manifestazione, che si tiene nella città.

Noyz Narcos completa il cartellone della nona edizione del Chroma Festival, che vedrà l’artista esibirsi sabato 13 giugno presso le aree esterne di Umbria Fiere a Bastia Umbra. L’evento, previsto dall’11 al 14 giugno 2026, si conferma un punto di riferimento per la musica nel Centro Italia. L’appuntamento di sabato sarà l’apertura estiva del tour denominato Cruel Summer 2026. Durante il concerto, il pubblico potrà ascoltare i brani più celebri e le tracce di Funnygames, l’ultimo lavoro discografico uscito a novembre 2025 e già premiato con un disco d’oro. Il programma complessivo della manifestazione vede protagonisti diversi linguaggi musicali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noyz Narcos a Bastia Umbra: il Cruel Summer sbarca al Chroma Festival

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