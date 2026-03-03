Caccia Village 2026 | Bastia Umbra diventa ecosistema esperienziale

Dal 16 al 18 maggio a Bastia Umbra si terrà l’edizione 2026 del Caccia Village, un evento dedicato al mondo della caccia. La manifestazione trasformerà la città in un ecosistema esperienziale, offrendo occasioni di approfondimento e scoperta per appassionati e operatori del settore. L’evento si svolgerà in diverse location della zona, coinvolgendo espositori e visitatori da tutta Italia.

Il calendario della caccia italiana si prepara a un momento di svolta con l'edizione 2026 del Caccia Village, fissata tra il 16 e il 18 maggio a Bastia Umbra. L'evento non sarà una semplice fiera commerciale, ma si propone come un vero ecosistema esperienziale dove tradizione venatoria e innovazione tecnologica incontrano la cultura gastronomica del territorio. La presentazione ufficiale è già avvenuta al Vivaio Castellaccio di Umbraflor a Spello, segnando l'inizio di un percorso che mira a consolidare il ruolo nazionale della manifestazione. La scelta del luogo, Bastia Umbra, conferma l'importanza data alla connessione con il paesaggio umbro, mentre le date di maggio offrono una finestra temporale strategica per gli operatori del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

