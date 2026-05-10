Buttafuoco invita il Papa | Venga a pronunciare una parola di pace
Pietrangelo Buttafuoco ha invitato il Papa a intervenire durante la Biennale, sottolineando la necessità di una parola di pace in un momento segnato da tensioni e polemiche. Ha espresso il desiderio che il Pontefice possa partecipare e pronunciarsi su questo tema, in un contesto caratterizzato da conflitti e controversie. La richiesta si inserisce in un quadro di discussioni pubbliche e artistico-culturali legate all’evento.
Serve «una parola di pace» per questa Biennale di guerra e polemiche: Pietrangelo Buttafuoco auspica l'arrivo di Papa Leone. Lo ha detto l'altra sera, nel complesso di Santa Maria Ausiliatrice, al Castello, sede del Padiglione della Santa Sede (L'orecchio è l'occhio dell'anima, curato da Hans Ulrich Obrist e Ben Vickers con Soundwalk Collective): «Ci permettiamo di chiedere a sua Santità Papa Leone di volgere lo sguardo a questa nostra fatica, di venire e pronunciare una parola, quella che io, che non sono laico, chiamo benedizione» e «la parola tra tutte proibita: pace», ha detto il presidente della Biennale davanti al cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, al patriarca di Venezia monsignor Francesco Moraglia, e al sindaco Luigi Brugnaro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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