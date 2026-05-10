Buttafuoco invita il Papa | Venga a pronunciare una parola di pace

Pietrangelo Buttafuoco ha invitato il Papa a intervenire durante la Biennale, sottolineando la necessità di una parola di pace in un momento segnato da tensioni e polemiche. Ha espresso il desiderio che il Pontefice possa partecipare e pronunciarsi su questo tema, in un contesto caratterizzato da conflitti e controversie. La richiesta si inserisce in un quadro di discussioni pubbliche e artistico-culturali legate all’evento.

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