Ora Buttafuoco invita il Papa Biennale inaugurazione da record | Vorrei Leone qui a parlare di pace
Un artista ha invitato pubblicamente il Papa a partecipare a un evento culturale, mentre la 61ª edizione della Biennale d’arte di Venezia ha aperto con un'affluenza record di visitatori. Durante l’inaugurazione, un rappresentante ha espresso il desiderio che un leader religioso possa intervenire per discutere di pace. L’evento si è distinto per l’alto livello di attenzione mediatica e la partecipazione massiccia del pubblico.
Roma, 9 maggio – “Finché c’è guerra c’è speranza” per chi ci lucra a distanza. E niente lo dimostra come l’eco mediatica sulla 61ª edizione della Biennale arte di Venezia, inaugurata ieri con un boom di partecipazione. Che, a prescindere dalle opere in esposizione in ciascun padiglione, catalizza la spasmodica attenzione politica e e di pubblico soprattutto intorno alla presenza di Russia e Israele. Che hanno suscitato e continuano a suscitare clamorose polemiche in seno alla maggioranza di governo, da parte dell’Europa e degli organi di informazione circa la gestione del presidente Pietrangelo Buttafuoco. E manifestazioni contro la presenza russa e israeliana.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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