Ora Buttafuoco invita il Papa Biennale inaugurazione da record | Vorrei Leone qui a parlare di pace

Un artista ha invitato pubblicamente il Papa a partecipare a un evento culturale, mentre la 61ª edizione della Biennale d’arte di Venezia ha aperto con un'affluenza record di visitatori. Durante l’inaugurazione, un rappresentante ha espresso il desiderio che un leader religioso possa intervenire per discutere di pace. L’evento si è distinto per l’alto livello di attenzione mediatica e la partecipazione massiccia del pubblico.

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