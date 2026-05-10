Business funebre | imprese raddoppiate e boom di società di capitali

Negli ultimi anni, il settore funebre ha visto un aumento significativo delle imprese, con molte società di capitali che sono state create o espanse. Si registrano anche cambiamenti nei costi dei servizi, influenzati dai fondi internazionali che operano nel settore. La cremazione è diventata una scelta sempre più diffusa, considerata un elemento strategico per le aziende private che offrono servizi funebri.

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? Domande chiave Come influiscono i fondi internazionali sui prezzi dei servizi funebri?. Perché la cremazione è diventata un asset strategico per i privati?. Quali impatti avrà la nuova legge 182 sulla gestione dei forni?. Chi controlla davvero il mercato dopo la fine dei monopoli locali?.? In Breve Sud e Isole ospitano il 46,3% delle imprese con 827 realtà attive.. Società di capitali cresciute del 30,6% in sei anni contro il calo ditte individuali.. Il gruppo HOFI punta a 150 milioni di euro di fatturato in cinque anni.. Legge 1822025 classifica la cremazione come servizio pubblico locale di interesse generale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Business funebre: imprese raddoppiate e boom di società di capitali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuovi capitali per le imprese: l’appuntamento all’IPE Business School? Cosa sapere L'IPE Business School ospita il 6 maggio il convegno Capitali per la crescita. Toscana, boom di capitali dal Golfo. Oltre 300 imprese partecipateDagli Emirati Arabi Uniti al Qatar, passando per Israele e Iran: la regione tra le più attrattive in Italia per gli investimenti mediorientali,...