Business funebre | imprese raddoppiate e boom di società di capitali
Negli ultimi anni, il settore funebre ha visto un aumento significativo delle imprese, con molte società di capitali che sono state create o espanse. Si registrano anche cambiamenti nei costi dei servizi, influenzati dai fondi internazionali che operano nel settore. La cremazione è diventata una scelta sempre più diffusa, considerata un elemento strategico per le aziende private che offrono servizi funebri.
? Domande chiave Come influiscono i fondi internazionali sui prezzi dei servizi funebri?. Perché la cremazione è diventata un asset strategico per i privati?. Quali impatti avrà la nuova legge 182 sulla gestione dei forni?. Chi controlla davvero il mercato dopo la fine dei monopoli locali?.? In Breve Sud e Isole ospitano il 46,3% delle imprese con 827 realtà attive.. Società di capitali cresciute del 30,6% in sei anni contro il calo ditte individuali.. Il gruppo HOFI punta a 150 milioni di euro di fatturato in cinque anni.. Legge 1822025 classifica la cremazione come servizio pubblico locale di interesse generale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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