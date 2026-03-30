In Toscana, sono 320 le imprese partecipate da soci provenienti dal Medio Oriente, su un totale di 3.000 a livello nazionale. Questa regione registra così un incremento significativo di capitali provenienti dal Golfo, con un numero di imprese coinvolte che supera il 10% del totale nazionale. La presenza di investitori stranieri si concentra in settori diversi, riflettendo un interesse crescente verso l’economia locale.

Dagli Emirati Arabi Uniti al Qatar, passando per Israele e Iran: la regione tra le più attrattive in Italia per gli investimenti mediorientali, soprattutto nei settori strategici Sono 320 le imprese in Toscana partecipate da soci provenienti dal Medio Oriente, su un totale nazionale di 3.839. Un dato che colloca la regione tra le realtà più attive per gli investimenti dell’area del Golfo, confermando un legame economico sempre più strutturato tra il tessuto produttivo toscano e i paesi mediorientali. Con 320 società partecipate, la Toscana si posiziona tra le regioni più coinvolte, dietro a grandi poli economici come Lombardia e Lazio. Un dato significativo se rapportato alla dimensione del sistema produttivo regionale, che evidenzia una forte attrattività soprattutto per investitori interessati a filiere ad alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Toscana, boom di capitali dal Golfo. Oltre 300 imprese partecipate

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