? Cosa sapere L'IPE Business School ospita il 6 maggio il convegno Capitali per la crescita.. L'evento con EY analizza strumenti pubblici e privati per lo sviluppo delle imprese italiane.. Il 6 maggio alle ore 16:30 l’Aula Magna dell’IPE Business School ospiterà la seconda edizione del convegno Capitali per la crescita, un appuntamento focalizzato sul ruolo dei mercati finanziari per lo sviluppo delle imprese. L’evento, che vede la partecipazione di aziende, istituzioni e operatori del settore, è promosso dall’IPE Business School con il sostegno di EY. L’obiettivo dichiarato è creare un confronto strutturato tra chi gestisce i fondi e chi deve far crescere le realtà produttive, analizzando gli strumenti pubblici e privati capaci di alimentare innovazione e competitività nel sistema Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi capitali per le imprese: l’appuntamento all’IPE Business School

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