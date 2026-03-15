Buon compleanno Paul Pogba Gian Antonio Stella Ivan Vargic

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità: Paul Pogba, noto calciatore francese, Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore, Ivan Vargic, portiere di calcio. Inoltre, sono ricordati Edmonda Aldini, Raffaele Guariniello e Giuseppe, le cui date di nascita vengono celebrate oggi. La giornata si arricchisce di ricorrenze di figure pubbliche e storiche, tutte con un ruolo diverso nel panorama italiano e internazionale.

Buon compleanno Gian Antonio Stella, Paul Pogba, Edmonda Aldini, Raffaele Guariniello, Giuseppe Sottile, Carlo Fontana, Nino Rizzo Nervo, Riccardo Villari, Stefano d’Ambruoso, Sabrina Salerno, Gianluca Festa, Eva Longoria, Ivan Vargic. Oggi 15 marzo compiono gli anni: Edmonda Aldini, attrice, cantante; Carlo Benfatti, storico, scrittore, giornalista; Raffaele Guariniello, magistrato; Giovanni Meloni, politico; Giuseppe Vendittelli, tenore. Inoltre, compiono gli anni: Lino Farisato, ex ciclista; Massimo Majowiecki, ingegnere, architetto; Ezio Maria Picciotta, cantante; Giuseppe Sottile, giornalista, scrittore; Roberto dal Cortivo, politico;... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Paul Pogba, Gian Antonio Stella, Ivan Vargic Articoli correlati Buon Compleanno Alain Prost, Ugolino, Stella Carnacina…Buon Compleanno Alessandro Gassmann, Maria Gabriella di Savoia, Ugolino, Enzo Bianco, Stella Pende, Stella Carnacina, Alain Prost, Antonino... Buon compleanno Elia Giora, Antonio Moscatello…Buon compleanno Antonio Moscatello, Antonio Razzi, Elia Giora, Luca Marchegiani, Raniero La Valle, Bachisio Bandinu, Maurizio Blondet, Mago Forest,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paul Pogba Pogba, compleanno e post social dopo la squalifica: Mai in un anno...Ieri, 15 marzo 2024, Paul Pogba ha compiuto 31 anni. La Juventus gli ha fatto gli auguri attraverso i social dove anche sue moglie Zulay gli ha dedicato un pensiero: Buon compleanno amore della mia ... corrieredellosport.it Paul Pogba compie 31 anni, la Juventus sui social: Buon compleanno, Paul(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Buon compleanno, Paul!: attraverso una breve nota ufficiale, la Juventus ha fatto gli auguri per i suoi 31 anni centrocampista bianconero, squalificato per quattro anni dal ... tuttomercatoweb.com