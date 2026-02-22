Buon compleanno Elia Giora Antonio Moscatello…

Antonio Moscatello, giornalista e scrittore, festeggia il suo compleanno perché ha raggiunto 50 anni. La causa della festa riguarda anche Elia Giora, esploratore, che compie gli anni oggi stesso. Entrambi sono stati invitati a un evento speciale presso una libreria cittadina, dove si terrà un brindisi in loro onore. La giornata si conclude con una cena tra amici, mentre si ricorda il loro contributo nel mondo della cultura e dell’avventura.

© Romadailynews.it - Buon compleanno Elia Giora, Antonio Moscatello…

Buon compleanno Antonio Moscatello, Antonio Razzi, Elia Giora, Luca Marchegiani, Raniero La Valle, Bachisio Bandinu, Maurizio Blondet, Mago Forest, Maurizio de Angelis, Gianni Ippoliti, Antonio Catania, Antonio Marano, Simona Tagli, Joaquin Cortès. Oggi 22 febbraio compiono gli anni: Antonio Moscatello, giornalista, scrittore; Elia Giora, esploratore; Raniero La Valle, giornalista, politico; Ferruccio Alessandri, fumettista; Alfonso Pontrandolfi, politico; Bachisio Bandinu, antropologo, giornalista, scrittore; Arnaldo Mazzanti, scultore, pittore. Inoltre, festeggiano il compleanno: Giovanni Frau, linguista; Maurizio Blondet, giornalista, scrittore; Bernardino Busi, ex calciatore Brescia, allenatore; Maria Teresa Giaveri, scrittrice, traduttrice, accademica; Concetto Scivoletto, politico; Ottavio Alfieri, cardiochirurgo; Maurizio de Angelis, cantautore, compositore, arrangiatore; Andrea Valcarenghi, editore, scrittore; Antonio Razzi, politico; Rosalba Bongiovanni, attrice, doppiatrice; Gianni Ippoliti, conduttore tv, attore, scrittore; Rita Calderoni, attrice; Antonio Catania, attore, doppiatore; Franco Baraldi, rugbista, dirigente; Fabrizio Passarella, artista; Damiano Morra, ex calciatore Catania, Olbia, allenatore; Antonio Marano, manager, politico, dirigente Rai; Nadia Pinardi, oceanografa; Roberto Incontri, ex calciatore, fisioterapista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Buon compleanno Sebastiano Fusco, Giuliano Santus, Tommaso GioraOggi, 4 gennaio, celebriamo il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui giornalisti, artisti, esploratori e sportivi. Buon compleanno Dynamo, Daniele Portanova, Antonio SiriIl 17 dicembre è un giorno di celebrazioni per molte personalità di diversi ambiti, tra cui sport, musica, politica e spettacolo, che compiono gli anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. “Israele si rifiuta di darci garanzie sulla loro sicurezza” Medici Senza Frontiere ha annunciato che non consegnerà l’elenco del proprio personale richiesto dalle autorità israeliane per consentire all’organizzazione di continuare a operare nella Striscia di Gaza - facebook.com facebook