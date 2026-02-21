Buon compleanno Nanni Boi Eliana d’Armiento Giulio Meotti…

Il 21 febbraio, diverse personalità festeggiano il compleanno, tra cui Eliana d’Armiento, manager, e Nanni Boi, giornalista, entrambi noti nel settore della comunicazione. La giornata coincide con il ricordo di eventi storici che hanno coinvolto figure come il re Harald V di Norvegia e l’ex calciatore Giovanni Fanello. In questa data si celebrano anche professionisti e leader di vari ambiti, che hanno lasciato tracce nelle loro rispettive carriere. Oggi si ricordano i loro traguardi e contributi.

Buon compleanno Nanni Boi, Eliana d'Armiento, Giulio Meotti, Caterina Balivo, Luigi Manconi, Margarethe von Trotta, Roberto Faenza, Franco Miseria, Pino Arlacchi, Eraldo Affinati, Sergio de Caprio, Tiziano Ferro, Andreas Seppi. Oggi 21 febbraio compiono gli anni: Eliana d'Armiento, manager; Nanni Boi, giornalista; Giulio Meotti, giornalista; Luigi Federici, generale; Harald V, re di Norvegia; Giovanni Fanello, ex calciatore Napoli, Reggiana; Fausto Pocar, giurista. Inoltre, festeggiano il compleanno: Paolo Mario Virgilio Atzei, arcivescovo; Dario Cavallito, ex calciatore Pescara, Lucchese, Viareggio; Margarethe von Trotta, attrice, regista; Gastone Cavazzana, giocatore di biliardo; Roberto Faenza, regista, sceneggiatore, saggista; Faustino Goffi, ex calciatore Treviso, Lecco, Spal, Triestina; Roberto Bergonzo, pittore; Francesco Lamanna, politico; Susanna Raganelli, pilota auto; Mauro Macario, regista, scrittore, poeta; Lidia Bastianich, cuoca, scrittrice, personaggio tv; Giorgio Piccirillo, generale, prefetto; Enrico Gurioli, giornalista, scrittore; Luigi Manconi, politico, sociologo, critico musicale.