Chianni auto esce di strada e finisce nel fossato | ferito il conducente

Un'auto è uscita di strada e si è fermata nel fossato a Chianni, provocando il ferimento del conducente. La causa sembra legata a una perdita di controllo del veicolo, forse a causa di una curva stretta o di condizioni di strada scivolose. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto l’automobilista e lo hanno portato in ospedale. La polizia sta ancora indagando sulle dinamiche dell’incidente e sui motivi che hanno portato all’uscita di strada.

E' successo passate le 23 sulla Strada Provinciale Terricciola. Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri Incidente stradale questa notte a Chianni, sulla Strada Provinciale Terricciola. Secondo quanto si apprende, intorno alle 23.30 di ieri sabato 21 febbraio, il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura finendo nel fossato a margine della corsia. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco: il ferito è stato raccolto e portato in ospedale per accertamenti. In seguito, sono stati messi in sicurezza la macchina e i luoghi dell'intervento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

