Città nel degrado tra clochard abbandonati buche e verde incolto | Inaccettabile

Aversa si presenta in condizioni di degrado con strade piene di buche, aree verdi incolte e presenza di persone senza fissa dimora. Le vie della città sono caratterizzate da spazi abbandonati e situazioni di disagio sociale visibili a ogni passo. La situazione attuale rende difficile passeggiare senza imbattersi in problemi di sicurezza e decoro urbano, trasformando una passeggiata tradizionalmente piacevole in una sfida quotidiana.

"Camminare per Aversa oggi non è più il piacere di riscoprire la nostra storia, ma una vera e propria tragedia quotidiana". Esordisce così Rosario Capasso, leader del movimento politico 'Aversa a Testa Alta', fotografando con amarezza lo stato di degrado in cui versa la città normanna. Basta fare.🔗 Leggi su Casertanews.it

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