British F4 a Brands Hatch | Jarrett Clark domina e vince il suo primo GP

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brands Hatch si è svolto il Gran Premio di British F4, con Jarrett Clark che si è imposto dopo aver mantenuto un vantaggio consistente sul gruppo. Prima della safety car, Clark è riuscito a creare un margine stabile rispetto agli inseguitori. Durante la gara, si è verificato un incidente che ha coinvolto alcuni concorrenti, portando alla penalizzazione di Smith, accusato di aver causato il tamponamento.

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? Domande chiave Come ha fatto Clark a isolarsi dal gruppo prima della safety car?. Chi ha causato l'incidente che ha portato alla penalità di Smith?. Perché la classifica finale è cambiata drasticamente dopo il primo giro?. Quanto distacco ha creato Clark rispetto ai suoi inseguitori dopo la ripartenza?.? In Breve Cash Felber secondo e Jaber Alsabah terzo con distacco di 0.689 secondi.. Joseph Smith declassato all'ottavo posto per contatto con Dries Van Langendonck.. Safety car intervenuta al primo giro per incidenti di Hewetson e Roman Felber.. Clark ha completato 24 giri in 20 minuti e 21.248 secondi.. Jarrett Clark ha conquistato la sua prima vittoria in British Formula 4 a Brands Hatch, dominando la gara con griglia invertita dopo una partenza impeccabile dalla pole position.🔗 Leggi su Ameve.eu

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