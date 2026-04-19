F4 British | Lennon domina il caos a Donington Park e vince

Ethan Lennon ha vinto la seconda gara della British Formula 4 a Donington Park, dove la corsa è stata interrotta più volte a causa di vari arresti. La competizione si è svolta su una griglia invertita, e Lennon ha mantenuto il controllo durante tutta la gara, portando a casa la vittoria. La gara si è conclusa con alcuni colpi di scena dovuti ai continui stop e ripartenze.

Ethan Lennon ha conquistato la seconda gara della British Formula 4 a Donington Park, dominando una competizione segnata da continui arresti della corsa e una griglia invertita. Il pilota è riuscito a mantenere il controllo della situazione durante i quattro minuti finali di gara, resistendo alla pressione costante esercitata da Lewis Wherrel. Caos tecnico e interruzioni a Donington Park. La gestione delle variabili impreviste ha definito l’andamento della prova. Dopo una partenza solida da pole position per Lennon, con Ethan Carney subito alle sue spalle, la gara è stata immediatamente destabilizzata da un contatto tra Cash Felber e Haami Sadiq, che ha mandato entrambi fuori pista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F4 British: Lennon domina il caos a Donington Park e vince Notizie correlate Skateboard, Bijueska vince il park dei Mondiali. Dominio giapponese nello streetA San Paolo (Brasile) sono andati in scena i Mondiali 2026 di skateboard: la rassegna iridata post-olimpica si sarebbe dovuta svolgere lo scorso... Leggi anche: Campania Love Park: il luna park gratuito di San Valentino, un giorno da non perdere!