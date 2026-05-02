GTWC Europe Porsche domina in qualifica a Brands Hatch 8° Rossi

Nelle qualifiche del GT World Challenge Europe a Brands Hatch, la casa automobilistica Porsche ha ottenuto i tempi migliori, conquistando la prima posizione. La sessione si è conclusa con la squadra in testa, mentre un pilota italiano si è posizionato in ottava posizione. La pista britannica ha visto una forte presenza del marchio tedesco, che ha dominato le prove di qualificazione.

Porsche monopolizza la scena nelle qualifiche di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La 992 GT3-R EVO n. 80 di Ricardo Feller e Bastian Buus ha siglato entrambe le pole a disposizione, l’elvetico ed il danese si sono imposti nell’ordine in Q1 ed in Q2. La prima sessione ha visto Feller precedere la Ferrari 296 GT3 EVO n. 50 di Arthur Leclerc e la BMW M4 GT3 EVO n. 30 Team WRT di Matisse Lismont, semplicemente superiore ai rivali nella specifica Silver Cup. Ottavo crono per Valentino Rossi, protagonista della Q1 con la BMW n. 46 di WRT. Il ‘Dottore’ scatterà terzo nella seconda prova grazie all’ottimo lavoro del tedesco Max Hesse, sconfitto nella lotta contro il cronometro solamente dalla già citata Porsche n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° Rossi Notizie correlate GTWC Europe, Rossi torna full-time in Sprint Cup. Prima tappa a Brands HatchInizia ufficialmente questo fine settimana da Brands Hatch la stagione 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Gt Cup Europe: Pedrini domina la Porsche e conquista il 4° postoIl diciassettenne cesenate Pedrini ha esordito con un piazzamento significativo nella Gt Cup Europe, ottenendo punti preziosi sul tracciato... Contenuti utili per approfondire GTWC Europe, Porsche domina in qualifica a Brands Hatch. 8° RossiPorsche monopolizza la scena nelle qualifiche di Brands Hatch del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La 992 GT3-R EVO n. 80 di Ricardo Feller e Bastian Buus ha siglato entrambe le ... oasport.it GT World | Brands Hatch tutta Porsche-Lionspeed con Feller e Buus in Pole, Rossi 8°I primi due eventi Sprint del 2026 vedranno scattare davanti i piloti della 911 #80, affiancati dalla Ferrari di Leclerc e dalla Mercedes di Lulham. Valentino in quarta fila per Gara 1, il suo collega ... it.motorsport.com