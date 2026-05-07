Oggi si svolgono le elezioni in Inghilterra, Scozia e Galles, coinvolgendo circa 5.000 seggi distribuiti in 136 consigli locali. Contestualmente, si vota anche per i parlamenti scozzese e gallese. Questa giornata elettorale si inserisce in un quadro politico in cui il leader del principale partito di opposizione ha visto alcune difficoltà, mentre il sistema bipartitico sembra attraversare una fase di incertezza.

Gran Bretagna Oggi si vota in Scozia, Galles e in decine di municipi inglesi. Un rischio per il primo ministro, ma anche i Tory sono messi male Gran Bretagna Oggi si vota in Scozia, Galles e in decine di municipi inglesi. Un rischio per il primo ministro, ma anche i Tory sono messi male Oggi si vota in Inghilterra, Scozia e Galles: una raffica di elezioni che copre 5.000 seggi in 136 councils in Inghilterra, oltre ai voti per i Parlamenti scozzese e gallese. È un appuntamento elettorale che potrebbe terremotare del tutto la leadership di Keir Starmer, che già traballa malamente da febbraio, ma anche confermare la tendenza al superamento del...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tornata elettorale Starmer traballa, il bipartitismo anche

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