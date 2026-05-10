Brescia travolge Sassari | dominio totale nel primo tempo 57-31

Nel primo tempo, Brescia ha dominato la partita contro Sassari, chiudendo con un vantaggio di 57-31. Le assenze di alcuni giocatori chiave di Sassari hanno inciso sul ritmo e sulla fluidità del gioco, rendendo più difficile reagire agli attacchi avversari. Brescia ha iniziato subito forte, con un parziale di 8-0 che ha dato il via a una prima metà di gara molto favorevole per i padroni di casa.

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? Punti chiave Come hanno fatto le assenze di Sassari a scardinare il gioco?. Chi ha guidato la corsa bresciana con il parziale da 8-0?. Perché la difesa di Brescia è riuscita a bloccare l'attacco sardo?. Come gestirà la Germani il vantaggio accumulato nel secondo tempo?.? In Breve Sassari priva di Marshall, Macon e Thomas per provvedimenti disciplinari.. Rivers e ADV guidano parziale di 8-0 dopo il vantaggio iniziale 3-6.. Nunn porta il punteggio sul 27-16 al termine del primo quarto.. Vantaggio bresciano sale a 37-18 dopo 12 minuti di gioco.. La Germani Brescia domina il primo tempo contro la Dinamo Sassari con un punteggio di 57-31, imponendosi nettamente nel match del Round 30 della LBA disputato oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia travolge Sassari: dominio totale nel primo tempo (57-31) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Juvi Cremona travolge il Roseto: dominio totale e 31 punti di scartoLa Ferraroni Juvi Cremona ha dominato il PalaRadi con una prestazione di forza schiacciante, travolgendo il Roseto per 93 a 62 in una serata... Atletico Lucca travolge Avenza: 3-1 e dominio totaleSabato 14 marzo 2026, allo stadio Henderson di Lucca, l’Atletico Lucca ha battuto la San Marco Avenza per 3-1 nel campionato Juniores Regionali.