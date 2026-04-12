Juvi Cremona travolge il Roseto | dominio totale e 31 punti di scarto

La squadra di Cremona ha conquistato una vittoria netta in casa, battendo il Roseto con un punteggio di 93 a 62. La partita si è sviluppata con un grande vantaggio per i padroni di casa, che hanno mostrato un attacco efficace e una difesa molto solida. La differenza di punti tra le due squadre si è attestata a 31, evidenziando la superiorità della formazione di Cremona durante l'incontro.

La Ferraroni Juvi Cremona ha dominato il PalaRadi con una prestazione di forza schiacciante, travolgendo il Roseto per 93 a 62 in una serata caratterizzata da un tiro fuori norma e una difesa impenetrabile. La squadra cremonese ha preso il comando della sfida fin dai primi istanti, dettando un ritmo che gli ospiti non sono riusciti a decifrare, chiudendo la gara con un distacco di 31 punti. Il dominio tattico e l’impatto del tiro dall’arco. L’inerzia del match è stata decisa nei primissimi minuti di gioco. Con Tommaso Vecchiola al posto dell’assente Allen, la Juvi ha mostrato una lucidità immediata. Gregorio Allinei ha dato il via alla festa segnando sei canestri consecutivi dalla distanza, permettendo alla squadra di scappare sul 11-3 grazie ai successivi interventi di Matias Bortolin e Billy Garrett.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juvi Cremona travolge il Roseto: dominio totale e 31 punti di scarto Atletico Lucca travolge Avenza: 3-1 e dominio totaleSabato 14 marzo 2026, allo stadio Henderson di Lucca, l’Atletico Lucca ha battuto la San Marco Avenza per 3-1 nel campionato Juniores Regionali. Cremona domina: record rimbalzi Vanoli e salvezza per la JuviIl basket di Cremona celebra due trionfi ottenuti nella vigilia di Pasqua, eventi che saranno analizzati stasera alle 22 nel programma Basket&Co su...