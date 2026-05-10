Brescia da record | la Germani travolge Sassari 92-71 e blinda il secondo posto storico

La Germani Brescia ha vinto contro Sassari con il punteggio di 92-71, consolidando il secondo posto nella classifica del campionato. La partita si è svolta in una serata che resterà impressa nella storia del club, segnando una vittoria significativa per la squadra. La squadra ha mostrato un'ottima prestazione, portando a casa il risultato con un margine importante. La vittoria ha rafforzato la posizione in classifica del team.

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