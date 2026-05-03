La Virtus è regina della regular season Jakovljevic blinda il primo posto a Sassari

La Virtus Olidata Bologna conclude con successo la stagione regolare, mantenendo il primo posto in classifica. La squadra ha vinto l’ultimo incontro esterno contro Sassari, confermandosi come la miglior formazione della regular season. Jakovljevic ha contribuito alla vittoria con una prestazione decisiva, assicurando il primato alla squadra. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di classifica, consolidando la posizione dei bolognesi.

La Virtus Olidata Bologna non fallisce l'ultimo appuntamento esterno della stagione regolare e mette il sigillo definitivo sul primato in classifica. Al termine di una gara intensa e dai due volti, i bianconeri superano il Banco di Sardegna Sassari per 73-80, garantendosi il vantaggio del fattore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Savino Del Bene batte Macerata e blinda il secondo posto nella regular season La Top Spin Messina perde a Sassari nell’ultima giornata della regular seasonIn una sfida ininfluente ai fini della classifica finale della regular season, la Top Spin Messina WatchesTogether ha ceduto 3-1 in casa del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Jakovljevic si è preso la Virtus con un tris. E ora ritrova i big per difendere lo scudetto; Virtus Bisceglie sfortunatissima, immeritato kappaò interno con il Bit Mola; Volley: assegnati i titoli provinciali del Csi. Debuttanti: trionfa Gavassa. San Martino regina nelle Allieve. Lo scudetto Juniores in Appennino; Ultimi 180 minuti. È dura per il Rolo. Pure Campagnola dovrà sudare. La Virtus Bologna vince il 12° Memorial Orrigoni: trionfano lo sport e il fair playSi è concluso l’appuntamento di Daverio dedicato alla categoria Under 13. I bolognesi superano Varese Academy in finale. Applausi per il giovane Alberto: il suo gesto verso una spettatrice diventa il ... varesenews.it Scacco alla regina, l’Una Hotels piega la VirtusReggio Emilia, 22 marzo 2026 – La primavera della Una Hotels inizia con una serata che profuma di gloria. I biancorossi – eccezionalmente con la canotta ‘black edition’ - vincono il derby con la ... ilrestodelcarlino.it Telesveva. . SERIE D | Virtus Francavilla-Sarnese 2-2, Taurino: "Partita di impegno e di energia, potevamo fare meglio negli ultimi 30 metri". E sul futuro... #francavilla #taurino #sport - facebook.com facebook Una Virtus brutta e cattiva batte Sassari con Pajola e blinda il primo posto x.com