La Germani Brescia si prepara ad affrontare la Nutribullet Treviso Basket alle 19, dopo aver conquistato una vittoria a Trieste. Treviso, reduce da un successo in casa contro Udine, si presenta come avversaria nella partita che chiude la 28ª giornata di stagione regolare. La squadra di casa punta a consolidare una posizione di vertice in classifica, mentre Treviso cerca di mantenere alta la propria competitività.

La Germani Brescia, dopo la vittoria di Trieste, ospita alle 19 la Nutribullet Treviso Basket, reduce dal successo interno contro Udine, nella gara che chiude la 28ª giornata di stagione regolare. La sfida mette di fronte due squadre in fiducia. I precedenti raccontano grande equilibrio: 12 gare di Serie A e 2 di Supercoppa, con bilancio complessivo di 7 vittorie per parte. Brescia vuole un primo posto alla fine della stagione regolare che sarebbe storico, un altro tassello dopo la finale Scudetto dell’anno passato. Treviso, invece, cerca una vittoria che le darebbe la salvezza nella lotta a due con la Dinamo Sassari. Coach Matteo Cotelli presenta così la sfida: "Siamo attesi dalla terzultima gara della stagione regolare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Germani in corsa per il primo posto. Brescia sogna la vetta. Aspetta Treviso per incalzare la Virtus

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