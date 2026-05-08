L' aeroporto chiude il bilancio 2025 in utile | 138 mila euro di profitto Ritorno alla sostenibilità operativa

L’aeroporto ha chiuso il bilancio del 2025 con un utile di 138 mila euro, segnando un risultato positivo. L’assemblea degli azionisti di Airiminum ha approvato i dati relativi alla gestione dell’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini e San Marino al 31 dicembre 2025. La società ha registrato un ritorno alla sostenibilità operativa, evidenziando un saldo in utile rispetto all’anno precedente.

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Un aeroporto in salute e con i conti in ordine. L’assemblea ordinaria degli azionisti di Airiminum, società di gestione dell’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini e San Marino, ha approvato il bilancio d’esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2025, che segna un risultato positivo e conferma.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Chiude con un utile di oltre 170 mila euro il bilancio di Saga: nuova fase di crescita per l’aeroporto d’AbruzzoL'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2025 di Saga che chiude con un utile di oltre 170 mila euro, aprendo le porte a nuova fase di crescita... Kyma Mobilità chiude il 2025 in utile: approvato il bilancio con 265mila euro di attivoTarantini Time QuotidianoSi è svolta ieri a Palazzo di Città l’assemblea dei soci di Kyma Mobilità Spa, società partecipata al 100% dal Comune di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Volotea riattiva la rotta che collegherà l'aeroporto delle Marche a Palermo; Sudan. Khartoum torna sotto attacco: i droni delle RSF colpiscono l’aeroporto; Saga: svolta economica e traffico record all'aeroporto d'Abruzzo; Cremona collegata direttamente all’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio. Aeroporto dell’Umbria, aprile da record: 67mila passeggeri e crescita del 5,4%. Proietti: Investiamo 4,5 milioni l'annoNel primo quadrimestre 2026 sfiorati i 150mila transiti (+6,6%). Per l'estate offerti 580mila posti su 17 rotte e fino a 118 voli settimanali. Potenziati anche i collegamenti bus con Perugia e Assisi ... perugiatoday.it Approvato il bilancio 2025 della Saga, 170 mila euro di utileChiude con un utile di oltre 170 mila euro il bilancio 2025 di Saga, la società di gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo. (ANSA) ... ansa.it Le magasin oublié Ritorno al passato... Oggi vi porto in una piccola attività abbandonata congelata nel tempo. Dall'ingresso sembra che tutto si sia fermato durante la notte: gli scaffali ancora pieni, i prezzi esposti, gli oggetti lasciati come se qualcuno dovesse t facebook Il ritorno di Megan Gale fa litigare Fastweb+Vodafone e Iliad: diffida all'operatore francese per il nuovo spot tv x.com