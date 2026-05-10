In Brasile si registra un aumento dei femminicidi, accompagnato dalla diffusione di video sui social che mostrano atti di vendetta e violenza. Alcuni di questi video ritraggono proposte romantiche che si trasformano in scene di simulazioni di morte, mentre altri sono legati a reazioni violente scatenate dal rifiuto di un uomo. Questi contenuti online stanno attirando l’attenzione su un fenomeno preoccupante di aggressività digitale.

? Domande chiave Come si trasformano i video di proposte romantiche in simulazioni di morte?. Perché il rifiuto di un uomo scatena queste violente reazioni digitali?. Chi sono i responsabili dietro la diffusione di questi contenuti misogini?. Quali legami uniscono le sfide su TikTok ai femminicidi reali?.? In Breve Media di quattro donne uccise ogni giorno nel 2025 in Brasile.. Alana Rosa sopravvive a quindici coltellate a São Gonçalo dopo mesi di persecuzione.. In Pernambuco una ventiduenne viene accoltellata e bruciata da un ex collega ossessionato.. Fiona Macaulay analizza il legame tra misoginia e vecchia dottrina della difesa dell'onore..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brasile, picco di femminicidi e l’orrore dei video social di vendetta

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