Brasile aereo privato si schianta su un palazzo a Belo Horizonte | 3 morti Sui social il video dell'incidente

Un aereo privato si è schiantato su un palazzo a Belo Horizonte, nel Brasile, poco dopo il decollo. L’incidente ha causato la morte di tre persone e ha lasciato altre due in condizioni critiche. Sui social sono stati condivisi video che mostrano l’impatto e i momenti immediatamente successivi all’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

L'incidente a Belo Horizonte, l'aereo privato è caduto su un palazzo poco dopo il decollo: il bilancio è di tre vittime e due persone in condizioni critiche. Il velivolo aveva segnalato problemi subito dopo il decollo. Sui social è circolato il video dell'incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aereo privato contro un edificio a Belo Horizonte in Brasile, almeno 3 morti: le immagini dopo l'incidenteUn aereo privato è precipitato su un edificio a Belo Horizonte, in Brasile, causando tre morti e due feriti tra gli occupanti. Aereo si schianta nel cortile di un palazzo durante il decollo: un morto e tre feriti gravi a Belo Horizonte. Le immagini dell’impattoUn aereo monomotore di piccole dimensioni si è schiantato contro un edificio residenziale a Belo Horizonte, in Brasile, causando la morte di una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In Brasile piccolo aereo privato si schianta su un edificio, 2 morti; In Brasile piccolo aereo privato si schianta su un edificio, 2 morti; In Brasile piccolo aereo privato si schianta su un edificio, 2 morti; Aereo precipita e finisce dentro una casa: due morti e tre feriti gravi, il video choc. Aereo si schianta su un edificio, tre morti e due feriti: il dramma a Belo HorizonteNella mattina di lunedì 4 maggio 2026 un piccolo velivolo privato si è schiantato contro un edificio residenziale a Belo Horizonte, nel sud-est del Brasile, causando tre vittime ... leggo.it Brasile, aereo si schianta su un palazzo subito dopo il decollo: almeno 3 morti, tragedia a Belo HorizonteTra le vittime anche il figlio di un sindaco, due passeggeri in condizioni critiche. Indagini in corso sulle cause ... tg.la7.it Un aereo monomotore di piccole dimensioni si è schiantato contro un edificio residenziale a Belo Horizonte, in Brasile, causando la morte di una persona e il ferimento grave di altre tre. L’incidente è avvenuto nel quartiere Silveira poco dopo il decollo dall’aer - facebook.com facebook Un piccolo aereo si è schiantato contro un edificio a Belo Horizonte, nel sud-est del #Brasile, causando la morte almeno del pilota e del copilota e ferendo gravemente tre passeggeri, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco x.com