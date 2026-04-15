Nella zona di via San Severo, in agro di Foggia, un branco di lupi ha attaccato un gregge causando la morte di decine di pecore e di tre cani. L'episodio si è verificato durante la notte, e le autorità sono state informate dell'accaduto. I pastori coinvolti hanno riferito di aver trovato il bestiame in parte sbranato e i cani uccisi, mentre si stanno valutando eventuali interventi di controllo.

BRANCO DI LUPI DEVASTA GREGGE IN AGRO DI FOGGIA, VIA SAN SEVERO. DECINE DI PECORE SBRANATE E TRE CANI UCCISI. GLI AGRICOLTORI: "SIAMO SOLI, SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI" Foggia, 15 aprile 2026 – Ennesimo, gravissimo attacco da lupi nelle campagne di Foggia, in via San Severo. Questa mattina alcuni pastori hanno rinvenuto una scena straziante: decine di pecore sbranate e uccise durante la notte da un branco di lupi. Nell'attacco hanno perso la vita anche tre cani da guardiania, sbranati mentre tentavano di difendere il gregge. A lanciare l'allarme è il Sig. Alfredo, allevatore della zona, che si fa portavoce del grido di dolore di tutti gli agricoltori e pastori del territorio: "Siamo soli, servono interventi immediati".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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