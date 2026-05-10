A Brancaccio si discute di come la pianificazione collettiva possa offrire una tutela alle libertà individuali, ponendo l'attenzione sulla relazione tra controllo economico e libertà personali. Si analizza inoltre chi detiene effettivamente l’80% del capitale azionario globale, evidenziando le concentrazioni di potere nel settore finanziario. Il dibattito si concentra su come le scelte collettive possano influenzare la distribuzione delle risorse e il ruolo del capitale nel sistema economico.

? Punti chiave Come può la pianificazione collettiva proteggere le libertà individuali?. Chi controlla davvero l'80% del capitale azionario mondiale?. Perché il potere economico attuale ricorda l'aristocrazia pre-1789?. Come si evita che il profitto privato socializzi i rischi sistemici?.? In Breve L'1% degli azionisti controlla oltre l'80% del capitale azionario mondiale.. La crisi del sistema neoliberista segue il crollo del muro di Berlino nel 1989.. L'instabilità finanziaria del 2008 ha scosso le fondamenta di Wall Street.. Le spinte reazionarie di Trump, Meloni e Orban derivano dal capitalismo selvaggio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brancaccio: una sintesi tra libertà e pianificazione contro il capitale

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