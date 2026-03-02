Dal Pirandello al Teatro Brancaccio | Camicette bianche di Marco Savatteri sbarca nella capitale

Da agrigentonotizie.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Camicette bianche, il musical - scritto, adattato musicalmente e diretto da Marco Savatteri - è pronto a sbarcare al Teatro Brancaccio di Roma. E lo farà il 10 marzo. Camicette Bianche – il musicalUn’opera originale e fortemente corale che omaggia gli albori del percorso di lotta per i diritti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I monti Sicani raccontati dagli autori: Savatteri, Sabella e Sardo al teatro PirandelloSarà il teatro Pirandello a ospitare, sabato 7 febbraio alle 10, la presentazione di “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”, il volume...

Al teatro Pirandello un viaggio nell’anima dei Monti Sicani con i racconti di Savatteri, Sabella e SardoUn viaggio letterario con quattro autori d’eccezione tra memoria, identità e tradizioni alimentari.

Una selezione di notizie su Dal Pirandello.

Temi più discussi: Uno, nessuno e centomila …. Pirandello; Il berretto a sonagli /Stagione di Prosa; Teatro Toniolo: Silvio Orlando torna a Mestre con un classico di Pirandello, Il berretto a sonagli, in scena dal 3 al 6 marzo; Orlando è Ciampa, il grottesco scrivano ritratto da Pirandello.

Teatro Toniolo: Silvio Orlando torna a Mestre con un classico di Pirandello, Il berretto a sonagli, in scena dal 3 al 6 marzoAppuntamento imperdibile per la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizza dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale: dal 3 al 6 marzo Silvio Orla ... live.comune.venezia.it

Dal Pirandello al Palacongressi, Aronica: Agrigento è città del teatro per sempre, non solo capitale della cultura per un annoL'attore e direttore artistico agrigentino racconta la crescita della rassegna Riflessi culturali: il dialogo tra spazi scenici, il valore della formazione, la sfida della sperimentazione e la nasci ... agrigentonotizie.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.