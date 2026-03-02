Dal Pirandello al Teatro Brancaccio | Camicette bianche di Marco Savatteri sbarca nella capitale

Camicette bianche, il musical - scritto, adattato musicalmente e diretto da Marco Savatteri - è pronto a sbarcare al Teatro Brancaccio di Roma. E lo farà il 10 marzo. Camicette Bianche – il musicalUn’opera originale e fortemente corale che omaggia gli albori del percorso di lotta per i diritti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

I monti Sicani raccontati dagli autori: Savatteri, Sabella e Sardo al teatro PirandelloSarà il teatro Pirandello a ospitare, sabato 7 febbraio alle 10, la presentazione di “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”, il volume...

Al teatro Pirandello un viaggio nell’anima dei Monti Sicani con i racconti di Savatteri, Sabella e SardoUn viaggio letterario con quattro autori d’eccezione tra memoria, identità e tradizioni alimentari.

Teatro Toniolo: Silvio Orlando torna a Mestre con un classico di Pirandello, Il berretto a sonagli, in scena dal 3 al 6 marzoAppuntamento imperdibile per la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo, organizza dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale: dal 3 al 6 marzo Silvio Orla ... live.comune.venezia.it

Dal Pirandello al Palacongressi, Aronica: Agrigento è città del teatro per sempre, non solo capitale della cultura per un annoL'attore e direttore artistico agrigentino racconta la crescita della rassegna Riflessi culturali: il dialogo tra spazi scenici, il valore della formazione, la sfida della sperimentazione e la nasci ... agrigentonotizie.it

"Sei personaggi in cerca di autore" di Luigi Pirandello, dal Teatro Valle di Roma con la regia di Luca De Fusco con Eros Pagni, Angela Pagano, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Gianluca Musiu. In onda stasera #28febbraio alle 21.20 su #Rai5 e già su #RaiPlay: x.com

Dalle pagine di Dostoevskij a quelle di Orwell, da Wilde a Pirandello, questi romanzi hanno segnato la storia della letteratura mondiale. - facebook.com facebook