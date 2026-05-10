Braccianti morti nel furgone finito nel canale il soccorritore | Ho sentito le loro urla disperate sott?acqua

Un incidente ha provocato la morte di alcuni braccianti coinvolti in un furgone finito in un canale nelle vicinanze di Chioggia. Un soccorritore ha raccontato di aver udito urla e pianti provenienti dall’acqua, mentre si trovava sul luogo dell’incidente. Alcune persone si trovavano sedute a fianco del bacino e si lamentavano, mentre il veicolo era ancora parzialmente immerso. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini.

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