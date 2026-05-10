Braccianti morti nel furgone finito nel canale il soccorritore | Ho sentito le loro urla disperate sott?acqua
Un incidente ha provocato la morte di alcuni braccianti coinvolti in un furgone finito in un canale nelle vicinanze di Chioggia. Un soccorritore ha raccontato di aver udito urla e pianti provenienti dall’acqua, mentre si trovava sul luogo dell’incidente. Alcune persone si trovavano sedute a fianco del bacino e si lamentavano, mentre il veicolo era ancora parzialmente immerso. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagini.
CHIOGGIA - «C’erano delle persone sedute sull’erba a fianco al bacino, gridavano e si dimenavano. Poi mi sono reso conto che le urla e i pianti disperati che sentivo non provenivano da loro, ma dal furgoncino che si trovava piantato nel pantano, nell’acqua». A lanciare l’allarme, ieri mattina attorno alle 6.30, non sono stati i braccianti riusciti a mettersi in salvo dalla trappola mortale in cui si era trasformato il Ford Transit rosso che ogni giorno li portava al lavoro. È stato un passante. Un uomo residente a Sottomarina, sulla settantina, che percorre la Strada Margherita da anni per raggiungere la propria campagna. «Sono partito da casa attorno alle 6 – racconta l’uomo – e verso le 6.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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