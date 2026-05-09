Nella mattinata del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, un minivan con nove persone a bordo è uscito di strada finendo in un canale. Nell’incidente sono morte l’autista e due braccianti marocchini presenti a bordo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le operazioni di recupero e le indagini sul caso. La tragedia ha coinvolto persone di origine marocchina e ha provocato tre vittime.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con nove persone a bordo è finito fuori strada ribaltandosi nel canale. Dopo un paio d'ore di ricerche il bilancio è tragico: sono infatti stati recuperati i corpi senza vita di tre occupanti. Si tratt del conducente del mezzo, un uomo di 33 anni, e di due braccianti 25enni, tutti di origine marocchina. Anche l'azienda agricola per cui lavoravano, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di origine marocchina. La dinamica della tragedia A quanto emerge dai primi accertamenti, al momento dello schianto, il furgone arrivava presumibilmente da Cavanella Po e stava portando i lavoratori in una ditta a Ca' Lino per la raccolta del radicchio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Minivan con nove persone a bordo finisce nel canale: 3 morti. ?Le vittime sono l'autista e due braccianti marocchini

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Temi più discussi: Chioggia, minivan con 9 persone a bordo si ribalta in un canale: tre morti; Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia; Venezia, minivan con 9 persone a bordo finisce in un canale: 3 morti; Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia, erano lavoratori stranieri.

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