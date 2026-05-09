Nella mattina del 9 maggio, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, un minivan con nove persone a bordo è finito nel canale. Nell’incidente sono morte tre persone, tra cui l’autista di 33 anni e due braccianti marocchini di 25 anni. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con nove persone a bordo è finito fuori strada ribaltandosi nel canale. Dopo un paio d'ore di ricerche il bilancio è tragico: sono infatti stati recuperati i corpi senza vita di tre occupanti. Si tratt del conducente del mezzo, un uomo di 33 anni, e di due braccianti 25enni, tutti di origine marocchina. Anche l'azienda agricola per cui lavoravano, secondo una prima ricostruzione, sarebbe di origine marocchina. La dinamica della tragedia A quanto emerge dai primi accertamenti, al momento dello schianto, il furgone arrivava presumibilmente da Cavanella Po e stava portando i lavoratori in una ditta a Ca' Lino per la raccolta del radicchio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Minivan con nove persone a bordo finisce nel canale: 3 morti. ?Le vittime sono l'autista 33enne e due braccianti marocchini di 25 anni

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