Un gruppo di cittadini marocchini ha avviato una campagna di raccolta fondi per coprire le spese di rimpatrio delle salme di tre braccianti deceduti in Italia. La somma necessaria si aggira intorno ai 18mila euro. La richiesta è rivolta alla comunità locale e ai sostenitori, con l’obiettivo di riportare i corpi nel paese d’origine. La decisione deriva dalla richiesta delle famiglie coinvolte.

CHIOGGIA - Una raccolta fondi per riportare le salme di Abdelghani Gari, El Arbi Saifi e Yassin Mazi in Marocco. La macchina della solidarietà si è messa in moto per riportare a casa i tre braccianti morti a Sant'Anna, Chioggia, all'alba di ieri, sabato 9 maggio, mentre stavano andando al lavoro a bordo di un pulmino, poi, per cause ancora in fase di accertamento, finito nel canale. «Servono almeno 18mila euro per mandare le salme in patria. Dobbiamo trovare aiuti», ha detto Karim, anche lui cittadino del Marocco, che risiede nel complesso edilizio di via Dogana a Cavanella Po, ad Adria, dove c'è anche il centro di accoglienza per migranti e da dove partono in veicoli delle cooperative verso i campi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Braccianti marocchini morti, i connazionali lanciano la raccolta fondi per rimpatriare le salme: «Servono almeno 18mila euro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Minivan con nove persone a bordo finisce nel canale: 3 morti. ?Le vittime sono l'autista e due braccianti marocchiniCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan...

Minivan con nove persone a bordo finisce nel canale: 3 morti. ?Le vittime sono l'autista 33enne e due braccianti marocchini di 25 anniCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan...

Argomenti più discussi: Tre braccianti morti a Chioggia, rabbia dei sindacati: Subito accertamenti, l'agricoltura ad alto rischio; Braccianti marocchini morti, i connazionali lanciano la raccolta fondi per rimpatriare le salme: Servono almeno 18mila euro; Venezia, minivan finisce in un canale a Chioggia con 9 lavoratori a bordo: morti 3 braccianti agricoli; Braccianti morti a Chioggia, la testimonianza: L'autista abituale stava male e si è messo al volante l'amico. In curva è andato dritto, era la prima volta che guidava quel mezzo.