Bortnik | la Russia minaccia i USA con i missili ma cerca l’UE

Recentemente si sono susseguite dichiarazioni riguardanti la possibilità che la Russia utilizzi missili come leva per influenzare le decisioni di un ex presidente degli Stati Uniti. Contestualmente, fonti ufficiali indicano che il governo russo sta cercando di avviare un dialogo diplomatico con l’Unione Europea. Le autorità hanno confermato di voler rafforzare le relazioni con Bruxelles, senza specificare i dettagli delle trattative in corso.

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