Bortnik | la Russia minaccia i USA con i missili ma cerca l’UE
Recentemente si sono susseguite dichiarazioni riguardanti la possibilità che la Russia utilizzi missili come leva per influenzare le decisioni di un ex presidente degli Stati Uniti. Contestualmente, fonti ufficiali indicano che il governo russo sta cercando di avviare un dialogo diplomatico con l’Unione Europea. Le autorità hanno confermato di voler rafforzare le relazioni con Bruxelles, senza specificare i dettagli delle trattative in corso.
? Domande chiave Come può la Russia usare i missili per influenzare Trump? Perché il Cremlino sta cercando un dialogo diplomatico con Bruxelles? Quali sono le reali intenzioni di Putin dietro questa doppia strategia? Come influenzeranno queste minacce la sicurezza dell'intera Unione Europea??? In Breve Analista Ruslan Bortnik evidenzia la tattica russa di pressione su Washington Mosca usa minacce missilistiche per influenzare la nuova leadership Trump Strategia russa mira a creare divisioni .🔗 Leggi su Ameve.eu
Ucraina, la Russia lancia il missile balistico ipersonico Oreshnik su Leopoli
Notizie correlate
Riarmo europeo? Sì, ma comprando dagli Usa. Trump minaccia l’Ue: «Niente buy european o reagiremo»Ben venga il riarmo europeo, ma a una condizione ben precisa: l’Unione europea deve continuare ad acquistare armi prevalentemente dagli Stati Uniti.
Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...