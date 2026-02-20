Riarmo europeo? Sì ma comprando dagli Usa Trump minaccia l’Ue | Niente buy european o reagiremo

La minaccia di Trump all’Europa di preferire gli acquisti di armi statunitensi ha scatenato polemiche. Il presidente Usa ha avvertito Bruxelles: se non acquista principalmente dagli Stati Uniti, ci saranno conseguenze. L’Europa, che desidera rafforzare le proprie difese, si trova di fronte a una scelta difficile. Molti esperti sottolineano che questa politica potrebbe limitare le opzioni degli alleati europei. La discussione si concentra ora sulla possibilità di mantenere l’indipendenza nelle forniture militari o di continuare a dipendere da Washington.

Ben venga il riarmo europeo, ma a una condizione ben precisa: l'Unione europea deve continuare ad acquistare armi prevalentemente dagli Stati Uniti. Ha un sapore neanche troppo velato di minaccia il contributo del governo americano alla consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione delle regole sugli appalti. In un contributo consultabile liberamente sul sito dell'esecutivo comunitario, il dipartimento della Difesa americano definisce «sbagliata» un'eventuale linea protezionista. E mette in guardia Bruxelles dall'introduzione della clausola «Buy European». Che garantirebbe una corsia preferenziale ai fornitori del Vecchio Continente negli appalti per la difesa.