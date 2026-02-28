Israele e Usa attaccano l’Iran la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente Missili su Tel Aviv Colpita Riad l’Arabia Saudita | Potremmo rispondere

Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele», come riporta il Times of Israel. L’operazione, confermata da fonti militari alla Reuters e al Wall Street Journal, è stata condotta congiuntamente con gli Stati Uniti, che nelle ultime settimane avevano dislocato una vasta flotta di caccia e navi da guerra nel Golfo Persico. I giornalisti dell’Afp a Teheran hanno segnalato due colonne di fumo nero in diversi quartieri della capitale iraniana, una delle quali si alzava nei pressi del quartiere Pasteur, dove si trovano la residenza della Guida Suprema Ali Khamenei e il palazzo presidenziale. 🔗 Leggi su Open.online

Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran contro le basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv, la casa di Khamenei «rasa al suolo»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Tutto quello che riguarda Medio Oriente.

Temi più discussi: Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Usa e Israele attaccano l’Iran | La guida dell’Iran, Ali Khamenei, probabilmente ucciso nell’assalto; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Allarme in tutto il Golfo.

Usa e Israele attaccano l’Iran, giallo su Khamenei. Sms ad abitanti Teheran: lasciate la cittàTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Israele e Usa attaccano l'Iran, la risposta: Missili contro basi americaneAggiornamenti sull’azione congiunta di Israele e USA contro l’Iran. La risposta di Teheran e le reazioni internazionali. notizie.it

Dalla Quinta Flotta ai vertici del Central Command: così Cooper sta ridefinendo il volto della guerra asimmetrica nel Medio Oriente - facebook.com facebook

#F1 La situazione in Medio Oriente, con le tensioni sfociate nei primi attacchi nel corso delle ultime ore, avrà conseguenze anche sui programmi del motorsport. Questo è solo il primo... x.com